Nintendo Switch 2: Neue Konsole soll im März vorgestellt werden

Nintendo hüllt sich aktuell noch in Schweigen, wenn es um neue Hardware für 2024 geht und möchte auch keine Prognose für die Switch selbst abgeben. Daher bleibt uns nur der Blick in die Gerüchte, aber da haben wir jetzt einen Monat: März.

Gleich zwei Quellen werfen kommenden Monat für die Ankündigung in den Raum, einmal „Nate the Hate“ in einem Podcast namens „Game & Talk“ und auch Universo Nintendo hat sich umgehört und erfahren, dass es bereits Vorbereitungen gibt.

Nate ist durchaus zuverlässig, aber recht zurückhaltend, wenn es um konkrete Details geht, und Universo Nintendo hat uns letztes Jahr mehrmals eine Direct versprochen, die Nintendo dann lieferte (auch nächste Woche soll eine kommen).

Nintendo Switch 2 im Herbst erwartet

Wir haben bisher schon häufiger gehört, dass die neue Konsole im Herbst auf den Markt kommt, eine Ankündigung im Frühjahr galt daher immer als wahrscheinlich, aber es ist das erste Mal, dass wir einen konkreten Monat von zwei Quellen haben.

Es ist noch unklar, wie Nintendo die neue Konsole ankündigen wird. Ich würde, wie so oft bei Nintendo, auf einen „Shadow Drop“ setzen. Heißt: Nintendo veröffentlicht einfach ein Video, in dem man die neue Konsole und die ersten Details präsentiert.

Weitere Events mit mehr Details (wie Spiele-Lineup) und finalen Informationen (wie Preis) dürften später folgen, so geht Nintendo gerne vor. Klingt nicht abwegig und falls es stimmt, dann bin ich schon sehr gespannt, was uns Nintendo bald zeigt.

