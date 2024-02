Neue Prognose für die Switch? Nintendo schweigt

Nintendo hebt die Prognose im aktuellen Geschäftsjahr um 0,5 Millionen Einheiten bei der Switch an, doch ein Investor wollte es wissen: Wie sieht es eigentlich mit dem kommenden Geschäftsjahr von Nintendo aus, welches im April beginnt?

Dazu möchte man sich noch nicht äußern, so Nintendo. Man geht davon aus, dass die Nachfrage weiter nachlässt, mehr kann man nicht sagen. Eine Prognose wird es erst in den kommenden Geschäftszahlen geben, also vermutlich erst im Mai.

Abgesehen davon hat Nintendo Switch bereits Neuland betreten, und ich denke, dass es schwierig sein wird, die Verkaufszahlen im nächsten Geschäftsjahr im gleichen Tempo zu steigern wie bisher.

Wir haben diese Woche schon das Q&A aufgegriffen und heute hat Nintendo die komplette Fragerunde als PDF veröffentlicht. Die meisten Fragen drehen sich, mal mehr, mal weniger direkt, um neue Hardware, die für 2024 geplant sein könnte.

Nintendo erkennt dabei übrigens auch an, dass die Gerüchteküche brodelt und es im Moment viele Beiträge zu neuer Hardware gibt. Der Rat an die Investoren:

Wie bereits erwähnt, tauchen in letzter Zeit hauptsächlich im Internet Artikel auf, die angeblich auf von Nintendo veröffentlichte Informationen und andere Spekulationen verweisen. Informationen, die von Nintendo nicht offiziell bekannt gegeben wurden, können Verbraucher und Anleger in die Irre führen. Wir empfehlen Ihnen, auf der Grundlage der Informationen, die wir auf unseren offiziellen Websites und Social-Media-Konten bereitstellen, ein gutes Urteilsvermögen an den Tag zu legen.

Die „Vorbereitung auf neue Hardware erfordert viel Zeit und eine gründliche Planung, und diese Pläne werden nicht von den aktuellen Geschäftsbedingungen beeinflusst“, so Nintendo. Kurz: Bitte nervt nicht, wir haben noch keine Details.

Eine Sache merkt Nintendo aber auch noch an: Es war ein Vorteil, dass man das Konsolen- und Handheldgeschäft mit der Switch vereint und die Kräfte intern bei Spielen gebündelt hat. Das klingt so, als ob uns dieses Konzept so erhalten bleibt.

