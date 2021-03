Neue Nintendo Switch mit OLED-Display soll 2021 kommen

Die Gerüchte rund um eine neue Nintendo Switch halten sich seit ein paar Wochen recht gut in den Medien, denn es steht im Raum, dass Nintendo noch 2021 eine Neuauflage präsentieren wird. Jetzt hat sich auch Bloomberg dazu geäußert.

Neue Nintendo Switch mit OLED-Display

Es handelt sich hier um eine sehr zuverlässige Quelle und dort hat man gehört, dass Nintendo ein 7 Zoll großes OLED-Display von Samsung für die nächste Switch eingekauft hat. Ein OLED-Panel hat sich schon in der Firmware angedeutet.

Das Display wird also größer (die aktuelle Nintendo Switch besitzt 6,2 Zoll), es bleibt aber bei 720p. Schade, denn selbst bei der aktuellen Größe wären 1080p nicht schlecht. Die Panels sollen im Juli an Nintendo geliefert werden, die neue Switch könnte dann also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 kommen.

Nintendo hat sich für ein „starres“ OLED-Panel entschieden, aktuelle Highend-Smartphones nutzen in der Regel die flexiblen Panels von Samsung. Es wird sich noch zeigen, wie gut die Qualität ist, denn auch bei OLED gibt es natürlich große Unterschiede. Die neue Switch wird nicht das teuerste OLED-Panel bekommen.

Neue Nintendo Switch mit 4K-Upscaling

Außerdem ist bei Bloomberg ebenfalls von einer 4K-Auflösung am TV die Rede. Das passiert aber nicht nativ, sondern über Upscaling (Nintendo setzt hier wohl auf DLSS von Nvidia, die auch den neuen Chip liefern dürften). Gut möglich, dass die zusätzliche Power für 4K auch in einem neuen Dock untergebracht sein wird.

Das Gehäuse könnte (noch nicht ganz sicher) ungefähr gleich bleiben, das größere Display deutet also darauf hin, dass wir einen dünneren Rand bekommen werden.

Ich freue mich ehrlich gesagt nach vier Jahren auf bessere Hardware. Nicht nur auf ein OLED-Display, das natürlich auch, aber ich hoffe ein neuer Nvidia-Chip und 4K-Upscaling sorgen für mehr Spielspaß am TV. Sollte die Massenproduktion im Juli starten, dann wäre ein Marktstart im September oder Oktober wahrscheinlich.

Nintendo Switch: Fazit als Video

