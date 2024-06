Nintendo Switch: Donkey Kong wird weiterhin lieblos behandelt

Nintendo hat heute ein „neues“ Donkey Kong für die Nintendo Switch angekündigt, doch genau genommen handelt es sich nur um eine HD-Version von Donkey Kong Country Returns, welches 2010 erstmals für die Nintendo Wii veröffentlicht wurde.

Der neue HD-Titel erscheint laut Nintendo am 16. Januar 2025, also nicht mehr in diesem Jahr. Es ist übrigens der zweite „alte“ Schinken, den Nintendo bei dieser Marke neu aufwärmt, zum Start der Switch gab es nur die ältere Wii U-Version.

Ich gebe meine Hoffnung damit auf, die Nintendo Switch wird kein neues Donkey Kong bekommen, man hat ja selbst das 40. Jubiläum (war 2021) vergessen. Klar, die HD-Version von Donkey Kong Country Returns ist nett, mehr aber auch nicht.

