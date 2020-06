Nintendo Switch: Das sind wohl die neuen EA-Spiele

EA veröffentlichte vor ein paar Tagen ein neues Spiel im eShop für die Nintendo Switch: Burnout Paradise. Außerdem kündigte man Apex Legends für 2020 an.

Hinzu kommt, dass wir FIFA 21 auf der Nintendo Switch sehen werden und Lost In Random (siehe Trailer am Ende vom Beitrag) wurde ebenfalls für die Switch (soll 2021 kommen) bestätigt. Doch EA gab auch an, dass 7 Spiele in Planung sind.

Wer mitgezählt hat, der wird auf 4 neue Switch-Spiele von EA kommen, doch was sind die anderen 3 Spiele? Da hat sich Jeff Grubb von VentureBeat mal bei seinen Quellen umgehört und verraten, dass „Need For Speed: Hot Pursuit“ (Remaster) und „Plants vs. Zombies Battle for Neighborville“ für die Switch kommen werden.

Außerdem sei noch ein Spiel von den Velan Studios für die Switch geplant, welches als EA Original vermarktet wird. Spiele wie „The Sims 4“ oder „Titanfall 2“ sind im Moment noch nicht für die Nintendo Switch geplant, so Jeff Grubb. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass diese kommen, aber dann vermutlich nicht 2021.

