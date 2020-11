Nintendo Switch: eShop-Angebote zum Black Friday

Nintendo hat heute erste Details für Angebote am Black Friday genannt, zu den reduzierten Spielen gehören unter anderem Super Mario Maker 2, Luigi’s Mansion 3, Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Mario Tennis Aces, Yoshi’s Crafted World, Splatoon 2 und auch New Super Mario Bros. U Deluxe.

Diese Spiele kosten normalerweise knapp 60 Euro, kurz vor Black Friday wird es sie allerdings für knapp 40 Euro geben. Ich weiß, da gibt es als ähnlich gute Deals für die physischen Versionen, aber Deals für vollwertige Spiele wie Zelda gibt es nicht oft im eShop, daher ist der Black Friday sicher eine gute Option dafür.

-->

Pokémon-Neuauflage mit 50 Prozent Rabatt

Bei Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! wird der Rabatt sogar etwas größer ausfallen, hier sind 50 Prozent drin (sprich knapp 30 Euro). Dieser Titel ist nun aber auch schon zwei Jahre alt, das aktuelle Pokémon scheint man (obwohl es auch schon ein Jahr alt ist) nicht reduzieren zu wollen.

Nintendo hat bisher noch keinen Zeitraum für die Aktion genannt, aber wir gehen davon aus, dass die Switch-Angebote wenige Tage vor dem Black Friday starten und kurz nach dem Black Friday enden werden. Außerdem hat Nintendo am Black Friday selbst weitere Aktionen im eShop der Nintendo Switch geplant.

Xbox Series X im Test Microsoft schickt kommende Woche die Xbox Series X und Xbox Series S ins Rennen. Ich konnte mir die neue Next-Gen-Konsole bereits anschauen. Sony und Microsoft wollen es mal wieder wissen und treten erneut gemeinsam mit einer neuen Konsolengeneration an. Sony…8. November 2020 JETZT LESEN →

-->