Nintendo Switch: Großer Sale mit über 1.000 Angeboten im eShop

Nintendo rechnet weiterhin mit neuem Zelda in diesem Jahr

Nintendo hat im Rahmen der E3 2021 bestätigt, dass der Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild für 2022 geplant ist. Da war man aber auch geschickt bei der Formulierung, denn Nintendo „hofft“, dass wir das Spiel in diesem Jahr…3. Februar 2022 JETZT LESEN →