Nintendo Switch: Die meistgespielten Spiele 2019 in Europa

Nintendo hat zum Jahresende ein paar interessante Statistiken veröffentlicht, die uns Einblicke in die Switch und deren Spiele geben. Eine Liste möchte ich hier noch aufgreifen, und zwar die am meisten gespielten Spiele 2019 in Europa.

Nintendo Switch: Fortnite dominiert auch hier

In dieser Liste findet man dann nämlich auch ein paar ältere Spiele, immerhin ist die Nintendo Switch seit bald drei Jahren erhältlich. Obwohl sie anders als andere Konsolen ist, ist ein Spiel auch hier auf dem ersten Platz zu finden: Fortnite.

Was hier ganz interessant ist: Das ältere Zelda ist weiterhin ganz vorne, was aber auch daran liegt, dass man sehr viele Stunden in das Spiel stecken kann. Das neue Zelda, welches ein Bestseller im letzten Jahr war, ist ganz hinten. Liegt aber sicher auch daran, dass man es recht schnell durchspielen kann.

Super Smash Bros. und Mario Kart sind wie erwartet Dauerbrenner und auch die FIFA-Spiele dürfen in der Liste nicht fehlen. Was mich freut: Splatoon 2 ist auch in den Top 10 zu finden, hier hoffe ich bei der Switch bald auf Splatoon 3. Natürlich sind auch die Pokémon-Spiele der letzten Monate oben dabei.

Nintendo Switch: Am meisten gespielte Spiele 2019

Fortnite Zelda: Breath of the Wild Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Pokémon: Let’s Go, Pikachu Pokémon: Let’s Go, Eevee Super Mario Odyssey FIFA 19 Splatoon 2 Pokémon Sword Pokémon Shield New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Party Super Mario Maker 2 Fire Emblem: Three Houses FIFA 18 Zelda: Link’s Awakening Diablo III: Eternal Collection Mario + Rabbids Kingdom Battle

