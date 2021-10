Nintendo Switch OLED: Bitte nicht die Display-Folie entfernen

Nintendo hat der neuen Switch nicht nur ein OLED-Display spendiert, die Front ist nun mit Glas geschützt und nicht mehr aus Plastik. Das sorgt für weniger Kratzer, aber einige werden sicher dennoch auf die Suche nach einem Schutz gehen.

Da ist es aber vielleicht interessant, dass das gar nicht zwingend notwendig ist, denn die Nintendo Switch OLED besitzt bereits eine Display-Folie. Habe ich erst gar nicht gemerkt und erst nach dem Beitrag von The Verge genauer darauf geachtet.

That’s because Nintendo has stuck an “anti-scattering adhesive film” to the front of the display for added protection. Anti-scattering films are typically used to prevent glass from breaking into sharp shards in the event of damage, in addition to helping protect from scratches.