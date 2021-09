Nintendo Switch OLED: Erste Eindrücke, Videos und Gameplay

Vor ein paar Tagen gab es das erste Unboxing (aus Japan) der neuen Nintendo Switch mit OLED-Display, nun dürfen aber auch andere Medien darüber berichten.

Gestern fiel das Embargo für den ersten Eindruck zum neuen Metroid Prime und ein paar Stunden später auch für die neue Nintendo Switch mit OLED-Display. Wichtig: Das sind noch keine Reviews, es sind Unboxings und erste Eindrücke der Switch.

Nintendo Switch OLED schon ausverkauft

Die neue Nintendo Switch mit OLED-Display kommt am 8. Oktober, aber eigentlich kann sich Nintendo das Marketing derzeit fast sparen, denn sie ist seit dem Start des Vorverkaufs eigentlich durchgehend ausverkauft (in seriösen Shops). Mal schauen, wie sich das bis Weihnachten verhält, aber es könnte so bleiben.

Ich bin gespannt, wie gut das neue OLED-Display wirklich ist, die ersten Eindrücke waren bisher sehr positiv. Es löst zwar weiterhin mit 720p auf, aber die Qualität soll deutlich besser sein. Das neue OLED-Modell scheint also vor allem für mobile Gamer ein Pflichtkauf zu sein – im TV-Modus ändert sich hier allerdings nichts.

