Nintendo Switch: MediaMarkt und Saturn listen OLED-Modell

Nintendo präsentierte diese Woche eine neue Switch mit OLED-Display und lässt uns somit vermutlich noch mindestens ein Jahr auf ein CPU-Upgrade warten. Die neue Switch kann nun bei den ersten Shops in Deutschland bestellt werden.

Nintendo Switch für 400 Euro gelistet

Interessenten können die neue Nintendo Switch (OLED-Modell) entweder direkt bei MediaMarkt in den Warenkorb legen oder ihr sichert euch eine Konsole bei Saturn. In beiden Fällen gibt es die weiße und schwarze Version der neuen Switch.

Die neue Nintendo Switch ist in beiden Fällen für 399,99 Euro gelistet, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass es noch keine UVP für Deutschland gibt. Nintendo gab bisher nur 350 Dollar vor US-Steuern an und nannte keine Preise für uns.

Ich würde eigentlich eher auf 379,99 Euro bei der UVP tippen und vermute, dass MediaMarkt und Saturn den Preis lieber etwas höher angesetzt haben, falls man bei Nintendo am Ende doch die Entscheidung trifft, dass es 400 Euro sind.

In der Regel ist es so, dass Vorbesteller den günstigeren Preis zahlen, bevor das Produkt dann verschickt wird. Sollte die UVP bei 380 Euro liegen, müsst ihr also nicht die 400 Euro zahlen (seid aber einer der ersten Switch-Vorbesteller).

Video: Die neue Nintendo Switch (OLED-Modell)

