Nintendo Switch OLED-Modell: Keine Angabe zu den Joy-Con

Nintendo kämpft seit Jahren mit einem Drift-Problem bei den Joy-Con, denn es kommt zu häufig vor, dass ein Joystick nicht mehr richtig funktioniert und dann dauerhaft in eine Richtung „drückt“. Ich hatte das Problem bereits mit drei Joy-Con, allerdings tauschte Nintendo diese ohne großen Anstand immer aus.

Mit der neuen Nintendo Switch gibt es einige Neuerungen, wie auch ein OLED-Display. Allerdings sind die Joy-Con weiterhin kompatibel, ihr könnt also die neue Farbe auch mit der alten Switch nutzen und die alten Joy-Con passen weiterhin auf die neue Switch. Doch wie sieht es jetzt mit dem Drift-Problem aus?

Laut The Verge, die sich die neue Nintendo Switch mit OLED-Display direkt bei Nintendo anschauen durften, geht man nicht auf diese Frage ein. Nintendo sagt also nicht, ob man etwas geändert hat oder nicht. Egal wie diese Frage von den großen US-Medien gestellt wurde, es gab immer eine Antwort:

Joy-Con controller configuration and functionality did not change with Nintendo Switch (OLED model).