Nintendo Switch Online bekommt exklusives Pac-Man-Spiel

Nintendo bietet mit Tetris 99 ein exklusives Tetris-Spiel an, welches den Battle Royale-Stil nutzt. Es treten also bis zu 99 Spieler gleichzeitig an und wer bis zum Ende durchhält und als einzige Person übrig ist, der gewinnt eine Runde.

Pac-Man im Battle Royale-Stil

Mit Super Mario Bros. 35 gab es das gleiche Prinzip für Mario, allerdings hat man das Spiel aus bis heute unerklärlichen Gründen am 1. April entfernt. Abhilfe soll nun Pac-Man 99 schaffen. Ihr ahnt es, ein Pac-Man-Spiel im Battle Royale-Stil.

Um das neue Pac-Man 99 spielen zu können benötigt ihr ein Abo bei Nintendo Switch Online, welches 19,99 Euro pro Jahr kostet. Das Spiel wird heute online gehen und dann könnt ihr es (mit dem Abo) kostenlos auf der Switch spielen.

Das mit Tetris 99 fand ich ja noch ganz unterhaltsam, das mit Super Mario Bros. 25 auch eine gute Idee, aber irgendwie wirkt es so, als ob Nintendo keine Lust hat, um mehr aus Switch Online zu holen. Wenn man schaut, was Sony und Microsoft mit ihren Diensten machen, dann ist das zu wenig. Immerhin kostet das Abo nicht viel.

