Nintendo Switch Online: Neue Klassiker für Mai angekündigt

Nintendo veröffentlicht nicht mehr jeden Monat neue NES- und SNES-Spiele für Switch Online, ab und an gibt es aber einen Schwung von den Klassikern. So zum Beispiel am 20. Mai 2020, da wächst der Katalog auf über 80 Spiele an.

Nintendo wird an diesem Tag das Spiel Rygar vom NES hinzufügen und vom SNES erwarten uns Operation Logic Bomb, Panel de Pon und Wild Guns. Ihr könnt euch die neuen Spiele im Video am Ende von diesem Beitrag anschauen.

Ich muss gestehen: Da gab es schon bessere Spiele und so langsam ist irgendwie auch die Luft bei den NES- und SNES-Klassikern raus. Es wäre an der Zeit, dass man Switch Online mal wieder ausbaut und mehr Inhalte bringt. Zum Beispiel die Klassiker vom Nintendo 64 oder mehr Spiele wie Tetris 99.

