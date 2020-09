Nintendo Switch: Ori, Monster Hunter und weitere neue Spiele

Heute fand die angekündigte Nintendo Direct Mini für Partner statt und es gab auch einige neue Spiele zu sehen. Für viele sicher ein Highlight: Ori And The Will Of The Wisps. Es hat sich schon angedeutet, dass dieses Xbox-Spiel kommen wird.

Die Überraschung der Direct: Das Spiel wird noch heute im Nintendo eShop verfügbar sein. Außerdem hat Capcom noch zwei neue Spiele der Monster Hunter-Reihe angekündigt: Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2. Beide kommen aber erst 2021 (Rise im Frühjahr (März) und Stories im Sommer).

Außerdem wurde Balan Wonderworld gezeigt, was im März 2021 kommt, Sniper Elite 4 erscheint noch diesen Winter, Disgaea 6 im Sommer 2021 und auch sonst muss man sagen, dass doch viele Spiele für kommendes Jahr gezeigt wurden.

Nintendo Direct Mini anschauen

