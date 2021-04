Nintendo Switch: Super Mario Party endlich mit richtigem Online-Modus

Nintendo hat heute – für viele überraschend – ein Update für Super Mario Party angekündigt. Das bringt eine Neuerung mit, bei der ich mich immer gefragt habe, warum das nicht geht: Man kann alle vier Spielbretter online mit Freunden spielen.

Aktuell ist das nur lokal mit bis zu vier Spielern möglich, was auch lustig ist, aber in der Pandemie soll man ja Kontakte einschränken und da fanden in den letzten Monaten sicher auch weniger gesellige Spieleabende mit Super Mario Party statt.

Das Update ist direkt verfügbar, wenn ich das richtig verstehe und es sieht so aus, als ob das nur mit Freunden geht. Man kann also scheinbar nicht vier Fremde in Mario Party suchen und dann gemeinsam eine Party spielen. Die meisten werden sicher eh mit Freunden spielen wollen, aber das wäre auch noch eine gute Option.

Randnotiz: Super Mario Party ist immer recht beliebt, kommt aber bei der Nintendo Switch mit fast 14 Millionen verkauften Einheiten besonders gut an. Es befindet sich damit sogar auf Platz 7 der 10 meistverkauften Switch-Spiele. Wir spielen es auch immer wieder gerne – ihr könnt es für ca. 45 Euro bei Amazon kaufen.

