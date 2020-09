Nintendo Switch bekommt Firmware-Update

Nintendo hat der Switch ein Firmware-Update spendiert, welches ab sofort für alle Nutzer verteilt wird, die mit der Nintendo Switch oder Switch Lite unterwegs sind.

Es handelt sich um Version 10.2.0 und wie bei Version 10.1.0 gibt es keine größeren Änderungen. Zumindest keine, die uns auf den ersten Blick aufgefallen sind, es ist nie ausgeschlossen, dass noch nicht unangekündigte Neuerungen im Update enthalten sind – die Nintendo dann eventuell in den nächsten Tagen vorstellt.

Sollte dem nicht der Fall sein, dann enthält Version 10.2.0 für die Nintendo Switch (Lite) nur die übrigens Optimierungen zur Stabilität und zum Benutzererlebnis. Ihr könnt das Update in den Einstellungen von eurer Konsole anstoßen, in vielen Fällen wurde die neue Version aber womöglich auch schon in der Nacht installiert.

