Nintendo Switch: Viele neue Angebote im eShop sind ab sofort online

Nintendo hat eine Aktion für die Feiertage angekündigt und diese ist jetzt offiziell online. Ihr könnt also ab sofort bis zu 60 Prozent auf ausgewählte Spiele für die Nintendo Switch sparen. Die Aktion endet übrigens erst am 29. Dezember 2022.

Mit dabei sind das noch ganz frische Mario + Rabbids Sparks of Hope und Sonic Frontiers, ebenso It Takes Two, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, FIFA 23, Hades, Portal, Moonlighter und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Nintendo bewirbt die Aktion auf der eigenen Seite, ihr könnt aber auch direkt im Nintendo eShop vorbeischauen, ich habe euch schon den Haken für Angebote im Shop aktiviert. Denkt aber wie immer an einen kurzen Preisvergleich, denn viele Stores ziehen mit und bei Amazon bekommt man Mario + Rabbids zum gleichen Preis.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

