Nintendo zeigt das neue Super Mario Bros. im Detail

In etwas weniger als einem Monat erscheint Super Mario Bros. Wonder für die Nintendo Switch und es ist der große Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr und vielleicht sogar der letzte große Blockbuster für die Switch.

Nach Super Mario Bros. Wonder stehen – abgesehen vom neuen Peach-Spiel für 2024 – fast nur Neuauflagen alter Spiele für die Konsole an. Verständlich, immerhin soll Nintendo eine neue Konsole für 2024 geplant haben. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen, es kommt sogar eine spezielle Nintendo Switch-Sonderedition.

Außerdem ist es das erste neue Super Mario Bros. seit einem Jahrzehnt, bisher hat Nintendo nur das alte Wii U-Spiel als Deluxe-Version angeboten. Passend zum Launch am 20. Oktober hat Nintendo am Wochenende einen ausführlichen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was bei Wonder neu ist. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel.

