Nintendo plant „Next Generation Switch“ für 2024

Nintendo hat wohl eine neue Konsole für 2024 geplant und diese im Rahmen der Gamescom hinter verschlossenen Türen präsentiert. Da ist auch der Grund, warum es derzeit viele Gerüchte gibt. Doch erste Partner wurden bereits 2022 informiert.

Nintendo: Eine „nächste Generation“ der Switch

Laut The Verge wurde Activision bereits im Dezember über die „NG Switch“ (Next Generation Switch“ informiert. Bobby Kotick, Chef von Activision, hat ja bereits im Juni angedeutet, dass wir in etwa die Power eine Sony PlayStation 4 sehen werden.

Das Treffen zwischen den Chefs von Nintendo und Activision fand demnach am 15. Dezember statt und bei Activision bereut man es, dass man die Nintendo Switch bei Call of Duty ignoriert hat. Microsoft möchte das ändern und plant Nintendo mit ein.

Interessant ist, dass Nintendo in internen Dokumenten von der Switch der „nächsten Generation“ spricht. Die Nintendo Switch Pro wurde verworfen, aber die Idee einer neuen Switch mit mehr Power und 4K-Upscaling hat sich dennoch weiterentwickelt.

Nintendo: Wann kommt die neue Switch?

Bisher steht ein Launch im zweiten Halbjahr 2024 im Raum und es wäre durchaus möglich, dass Nintendo die Konsole noch in diesem Jahr zeigt. Wobei ich darauf im Moment nicht wetten würde, denn Anfang 2024 reicht auch aus. Immerhin sieht es so aus, als ob Nintendo die wichtigsten Partner bereits mit ins Boot geholt hat.

