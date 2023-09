Cyberpunk 2077: ARD-Doku zum großen Comeback

Ich würde mal behaupten, dass Cyberpunk 2077 eines der größten Comebacks in der Geschichte des Gamings ist und mit Version 2.0 und Phantom Liberty hat man in meinen Augen auch das erreicht, was sich viele Fans 2020 davon erhofft haben.

Doch der Launch war eine Katastrophe und es wurde schnell klar, warum es vor dem Release keine Review-Codes für Konsolen gab: CD Project wusste vermutlich, dass vor allem die alte Generation massive Probleme macht. Das ging am Ende sogar so weit, dass Sony das Spiel ganz aus dem PlayStation Store warf – einmalig.

Passend zum Comeback und Phantom Liberty gibt es eine neue Doku bei der ARD, die diese Woche online ging und in „Inside the Game – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ gibt es über eine Stunde sehr interessante Einblicke hinter die Kulissen.

Nicht nur für Gamer oder Fans des Spiels interessant, ich fand die Doku auch so nicht schlecht und man bekam mal einen kleinen Eindruck von der Branche. Wobei es mir teilweise etwas zu viele Meinungen von anderen Medien waren, ich hätte da gerne noch mehr Entwickler und Mitarbeiter gesehen, weniger Gamestar und Co.

