Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo zeigt endlich echtes Gameplay

Nach zwei Trailern, die mehr Fragen als Antworten aufwarfen, hat Nintendo heute endlich echtes Gameplay zu Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Es wurde auch langsam Zeit, immerhin erscheint das Spiel schon am 12. Mai für die Switch.

Für mich ist Zelda: Breath of the Wild nicht nur eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten, es ist auch allgemein eines meiner Lieblingsspiele. Nicht die Nummer 1, aber ganz weit oben. Daher bin ich extrem gespannt, wie sich der neue Titel spielt.

Mit Tears of the Kingdom steht bei Zelda nämlich mal wieder eine Fortsetzung von einem Titel an, was man bei der Reihe gar nicht so oft findet, auch wenn die Spiele oft verknüpft sind. Das Zelda-Universum ist durchaus komplex (siehe Video hier).

Doch darum soll es heute nicht gehen, denn bevor ich abschweife, bitte sehr:

