Nissan teasert neuen Elektro-Crossover für Europa an

Nissan plant einen weiteren Elektro-SUV, den man nun aber als „Crossover“ mit einem ersten Bild (Beitragsbild) angeteasert hat. Das Elektroauto soll in Europa gebaut werden und dafür investiert man in ein neues Werk in Großbritannien.

Mit diesem Modell möchte Nissan auf dem Massenmarkt angreifen, denn es ist laut eigenen Angaben ein Volumen von bis zu 100.000 Einheiten geplant. Bis zu 900 neue Arbeitsplätze sollen durch das Elektroauto und Werk in UK entstehen.

Basis ist die CMF-EV-Plattform, die aber weiterentwickelt wird. Technische Daten hat Nissen bisher noch nicht genannt. Es gibt auch noch kein Datum, aber es dürfte ein paar Jahre dauern, denn erst muss noch das Werk dafür gebaut werden.

