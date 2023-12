Nissan Juke: Gute Nachricht für den Preis des Elektroautos

So ziemlich jedes Elektroauto, welches in den letzten Monaten auf den Markt kam und einen Verbrenner als Pendant oder Vorlage hatte, war teurer. Sei es, weil die Kosten für traditionelle Hersteller höher waren, sie die Prämien mitnahmen oder die Entwicklungskosten einer Plattform reinholen wollten. Doch das ändert sich jetzt.

Die preiswerten Elektroautos kommen und Nissan hat letzte Woche drei neue Modelle für Europa bestätigt. Darunter auch ein elektrischer Nissan Juke, der den aktuellen Nissan Juke ablöst. Preislich soll er dann aber auf exakt einem Level sein.

Wir sprechen also über ein Elektroauto ab 20.000 Euro, wobei das nicht leicht wird, so Nissan im Gespräch mit Autocar. Und der elektrische Nissan Juke wird noch eine ganze Weile dauern, er soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommen. Doch es tut sich etwas und die Zahl der Elektroautos für um die 20.000 Euro nimmt zu.

Basis für den elektrischen Nissan Juke wird übrigens der Nissan Hyper Punk sein, wobei das aktuelle Konzept noch sehr abstrakt und weit von der Serienversion bei Nissan entfernt ist. Man sieht aber auch, dass sich das Design des Juke ändert.

