Nissan macht das neue Elektroauto-Quartett voll

Nissan hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass wir vier neue Elektroautos als Konzept sehen werden und man die Hyper-Familie vorstellen möchte. Es fing mit dem Nissan Hyper Urban an, dann folgte der Nissan Hyper Adventure und später der Nissan Hyper Tourer. Der Nissan Hyper Punk macht das neue Quartett voll.

Die vier Elektroautos werden kommende Woche auf der Japan Mobility Show vor Ort zu sehen sein, dann könnte es auch mehr Details geben. Technische Daten hat Nissan bisher nämlich noch nicht genannt, der Fokus lag zunächst auf dem Design.

Nissan wird die vier Konzepte außerdem in einer Partnerschaft mit Epic ab dem 25. Oktober in Fortnite unter dem Motto „Electrify the World“ anbieten. Der neue Hyper Punk soll ein „stylischer Crossover“ mit Origami-Elementen für die Zukunft werden.

Mit dem Nissan Hyper Punk möchte sich die Marke von der Masse abheben, er soll bewusst auffallen. Wobei ich an dieser Stelle erneut anmerken möchte, dass das ein Konzept ist, die Serienversion, für die es noch kein Datum gibt, sieht sicher nicht so wild aus. Mal schauen, wie die physischen Konzepte auf der Messe aussehen.

Smart #1 wird günstiger: Das ist der Preis für die neue Basisversion Bei neuen Autos starten die Marken gerne mit den Top-Versionen und natürlich war das auch beim Smart #1 nicht anders, den es sogar als Brabus gibt. Doch man ist bereit […]18. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->