Nissan stellt Verbrenner-Entwicklung komplett ein

Nissan hat gegenüber Drive bestätigt, dass man die Entwicklung der Verbrenner komplett eingestellt hat. Die Zukunft ist elektrisch, so Nissan, daher wird man kein Geld mehr in die alten Technologien stecken. Doch was bedeutet das jetzt genau?

Nissan setzt alles auf Elektroautos

Das ist natürlich kein direktes Ende des Verbrenners bei Nissan, man wird weiterhin Autos mit alter Technik auf den Markt bringen, aber Nissan stellt die Investitionen in diesen Bereich ein. Eine neue Diesel-Generation wird es zum Beispiel nicht geben.

Die Zukunft der Marke nennt sich „e-Power“, ein Begriff für die elektrischen Autos in der Flotte. Damit ist Nissan nicht alleine, viele Marken haben die Entwicklung bei Verbrennern eingestellt und setzen bis zum Ende nur noch auf den aktuellen Stand.

Ein Datum für ein mögliches Verbrenner-Aus möchte Nissan nicht nennen, da wird jeder Markt ein unterschiedliches Tempo gehen und diesem passt man sich an. Ein Comeback der Verbrenner wird es bei Nissan allerdings nicht geben, das sei sicher.

Audi möchte „eine positive Aufwärtsentwicklung anstoßen“ Der Ruf von Audi hat in den letzten Monaten durchaus gelitten und der Slogan „Vorsprung durch Technik“ darf kritisch betrachtet werden. Das Vorzeigemodell hat sich immer wieder verzögert, erst in […]3. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->