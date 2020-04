Nokia 3.2 und Nokia 4.2 erhalten Update auf Android 10

HMD Global kündigt heute die Verfügbarkeit von Android 10 für das Nokia 3.2 und 4.2 an. Das Update für das Nokia 3.2 wird ab dem heutigen 7. April 2020 und für das Nokia 4.2 ab dem 9. April 2020 verteilt.

Das Nokia 3.2 und Nokia 4.2 wurden mit der Garantie auf drei Jahre monatliche Sicherheitsupdates und zwei Jahre Betriebssystem-Upgrades eingeführt. Dieser Tage erst wurde zudem das Nokia 7.2 mit dem Update versorgt.

Insgesamt werden in dieser Woche zehn Nokia Phones mit dem aktuellen Betriebssystem von Google laufen. Ab heute sind das Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 2.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView und Nokia 8.1 alle auf Android 10 aktualisiert.

Zu den neuen Funktionen von Android 10 auf dem Nokia 3.2 und dem Nokia 4.2 gehören laut HMD:

Gestensteuerung : Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher

: Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher Smart Reply : Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten

: Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten Verbesserter Datenschutz: Anwender haben mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten und können kontrollieren, wann der Standort mit Apps geteilt wird

Focus Mode : Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss

: Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss Family Link: Jetzt Teil der Digital Wellbeing-Einstellungen, die Eltern helfen, digitale Grundregeln für die ganze Familie festzulegen. Beispielsweise lässt sich definieren, welche App wie lange genutzt werden darf und für welchen Zeitraum das Smartphone gesperrt ist

