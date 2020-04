Nokia 7.2 erhält Android 10

HMD Global hat aktuell die Verfügbarkeit von Android 10 für das Nokia 7.2 angekündigt. Das bedeutet, dass mittlerweile acht Nokia-Smartphones mit dem aktuellen Betriebssystem von Google laufen.

Das Nokia 7.2 wurde mit der Garantie auf drei Jahre monatliche Sicherheitsupdates und zwei Jahre Betriebssystem-Upgrades auf den Markt gebracht. Aber auch andere Nokia-Geräte profitieren von zeitnahen Updates. So wurden inzwischen das Nokia 7.2, Nokia 2.2, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView und Nokia 8.1 auf Android 10 aktualisiert.

Zu den neuen Funktionen von Android 10 auf dem Nokia 7.2 gehören laut HMD:

Gestensteuerung : Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher

: Die Steuerung des Nokia Smartphones ist jetzt dank schnellerer und intuitiverer Bedienung noch einfacher Smart Reply : Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten

: Vorschläge für intelligentere Antworten auf Nachrichten erhalten Verbesserter Datenschutz: Anwender haben mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten und können kontrollieren, wann der Standort mit Apps geteilt wird

Focus Mode : Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss

: Ermöglicht das Blockieren ablenkender Anwendungen, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss Family Link: Jetzt Teil der Digital Wellbeing-Einstellungen, die Eltern helfen, digitale Grundregeln für die ganze Familie festzulegen. Beispielsweise lässt sich definieren, welche App wie lange genutzt werden darf und für welchen Zeitraum das Smartphone gesperrt ist

Unseren Testbericht zum Nokia 7.2 findet ihr hier. Das Smartphone ist aktuell für etwa 240 Euro zu haben.

