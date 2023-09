Das Ende von Nokia? HMD kündigt eigene Smartphones an

Jean-Francois Baril, der Chef und Gründer von HMD Global, hat offiziell bestätigt, dass HMD bald eigene Smartphones plant. HMD entwickelt aktuell Smartphones mit Nokia-Branding, man erwarb vor vielen Jahren die Lizenz für diesen Schritt.

Es handelt sich bei HMD Global um ein Unternehmen aus Finnland, wobei da sehr viel finanzielle Unterstützung aus China zum Start vorhanden war. Jetzt plant HMD eine eigene Marke für Smartphones und der Grund dafür dürfte offensichtlich sein.

Die Nokia-Lizenz von HMD läuft bald aus

Die Ankündigung der neuen Nokia-Smartphones von HMD fand 2015 statt und es ging dann Anfang 2017 so richtig los. Allerdings war immer klar, dass die Lizenz nur 10 Jahre gültig ist, sie wird also in absehbarer Zeit auslaufen. HMD hat zwar heute bestätigt, dass Nokia-Smartphones im Portfolio bleiben, aber sicher nicht immer.

Meine Vermutung ist, dass man die Lizenz nicht erneut zahlen möchte, das lohnt sich einfach nicht. Die Zeiten, in denen das Nokia-Logo noch Kunden begeisterte, sind vorbei. HMD baut Standard-China-Ware, da benötigt es kein Nokia-Logo mehr.

Ich bin mal gespannt, ob ich richtig liege, aber ich gehe davon aus, dass wir 2024 eine Übergangsphase mit beiden Marken sehen, bevor sich HMD dann ab 2025 so ganz langsam von Nokia trennt, um irgendwann gar keine Lizenzgebühren mehr zahlen zu müssen. Mal schauen, ob sich die Strategie von HMD selbst ändern wird.

