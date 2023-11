Nothing fährt die OnePlus-Strategie: CMF kommt nach Deutschland

Carl Pei hat sehr viel bei BBK gelernt und man spürt, dass noch viel DNA von seiner Vergangenheit bei OnePlus in Nothing steckt. So auch die Idee mit einer neuen und günstigeren Marke durchzustarten, die sich CMF (Color, Material and Finish) nennt.

Angekündigt wurde diese im Sommer und sie ist auch schon seit einer Weile in einigen Ländern verfügbar. Im Dezember geht es in Deutschland los und die ersten zwei Produkte, eine Uhr und Kopfhörer, kann man bald bei Amazon vorbestellen.

Die CMF Buds Pro sind sogar schon gelistet und verfügbar, da zahlt man nur 60 Euro, die CMF Watch Pro kann ich noch nicht finden. Mal schauen, ob später noch mehr folgt und was in Zukunft bei CMF geplant ist, aus Nord wurde ja eine richtig große Reihe von OnePlus, die in einigen Ländern finanziell sehr erfolgreich war/ist.

