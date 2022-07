Nothing Phone 1 startet in den Verkauf

Das Nothing Phone 1 kommt ab heute offiziell in den Handel. Mit Mobilfunkvertrag ist es bei wenigen Anbietern zu haben.

Am heutigen Donnerstag, den 21. Juli 2022 startet das Nothing Phone (1) in den freien Verkauf. Das Gerät bietet unter anderem die Glyph-Interfaces, eine 50 MP Dual-Kamera, Nothing OS, ein 6,55 Zoll 120Hz OLED-Display und einen Snapdragon 778G+ Chipsatz.

Die UVP des Nothing Phone 1 startet bei 469 Euro. Amazon hat es auf Lager liegen und liefert nach eigenen Angaben bereits morgen aus. Auch startet der Verkauf heute auf Nothing.tech sowie bei den folgenden Partnern:

