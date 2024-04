Nothing Phone 2a: Mittelklasse-Smartphone erhält neues Android-Update

Das Mittelklasse-Smartphone Nothing Phone 2a der Firma Nothing ist inzwischen auf dem Markt und in der kleinsten Variante bereits für knapp über 300 Euro zu haben (die größere Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet knapp unter 400 Euro) – für viele ein sehr attraktiver Preis für ein Smartphone, das sich auf die Grundfunktionen eines Smartphones konzentriert und mit Nothing OS und den Glyph-Funktionen eine einzigartige Designsprache mitbringt.

Neues Android-Update verbessert Nothing OS weiter

Auch die erste Resonanz aus der Medienwelt ist sehr positiv, nicht zuletzt, weil das in London ansässige Unternehmen das Betriebssystem Nothing OS regelmäßig mit Updates versorgt. Nachdem das Smartphone bereits die ersten Updates mit Nothing OS 2.5.3, 2.5.4 und 2.5.4a erhalten hat, folgt nun ein weiteres Software-Update – die Version 2.5.5 ist rund 91 MB groß und wird ab sofort ausgerollt.

Das Update konzentriert sich auf wesentliche Verbesserungen der Systemleistung und -stabilität. Verbesserungen wurden auch bei der Kamera und bei der Stabilisierung der WiFi- und Bluetooth-Verbindung vorgenommen. Darüber hinaus enthält das Update das Android-Sicherheitsupdate vom April.

Die detaillierten Release Notes sind unten aufgeführt:

Camera Improved camera colour saturation.

Optimised blur accuracy in Portrait Mode, as well as overall clarity.

Enhanced camera loading speed. General improvements Updated to April Security Patch.

Optimised the Google Assistant wake-up experience.

Optimised pop-up view animations to feel more fluid.

Increased overall smoothness.

Optimised overall gaming experience and performance. Bug fixes Resolved compatibility issues with some third-party launchers.

Fixed stability issues with WiFi and Bluetooth connections.

Fixed an issue where the Night Light feature was ineffective on the lock screen.

Optimised the overall stability of the system.

Nothing verspricht für das Smartphone drei große Android-Updates und vier Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Das Nothing Phone 2a wurde mit Android 14 auf den Markt gebracht, so dass man sich bis zum Erscheinen von Android 17 keine Sorgen um Software-Updates machen muss.

