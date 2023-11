Nuki präsentiert neue Smart Locks mit Matter

Nuki präsentierte heute die vierte Generation seiner Smart Locks, die erstmals den neuen Matter-Standard unterstützen.

Matter ermöglicht eine schnellere Kommunikation und verlängert die Batterielebensdauer der Türschlösser. Die Integration von Matter ist vollständig in das Produkt integriert, sodass weder eine Bridge noch ein Modul erforderlich sind. Darüber hinaus stellt Nuki das Keypad 2 Pro vor, das sich „nahtlos“ in Wände oder Türen integrieren lässt. Die vierte Generation behält das Design bei, bietet aber eine verbesserte Elektronik und Software sowie eine längere Batterielebensdauer von bis zu sechs Monaten, so das Unternehmen.

Die Matter-kompatiblen Smart Locks von Nuki nutzen die Thread-Konnektivität, die eine schnelle Reaktion im Smart Home ermöglichen und den Energieverbrauch im Vergleich zu WLAN senken soll. Die neue Generation ermöglicht auch die Unterscheidung zwischen „Tür öffnen“ und „Tür aufschließen“.

Das neue Smart Lock Pro mit inkludiertem Power Pack und integriertem WLAN-Modul kostet regulär 279 Euro, das neue Smart Lock 169 Euro. Für alle, die schon ein elektronisches Schloss der Marke besitzen, gibt es Möglichkeiten zum Upgrade: Das Smart Lock Pro kostet zusammen mit dem Keypad 2 dann 299 Euro (Ersparnis 80 Euro im Vergleich zum normalen Bundle-Preis).

Zum Smart Lock der vierten Generation (169 Euro) gibt es für bestehende Nutzer den für Frühjahr 2024 per Firmware-Update nachgereichten Fernzugriff über einen kompatiblen Matter-Hub kostenlos dazu (ansonsten einmalig 39 Euro). Das Keypad 2 Pro kostet 349 Euro.

Sämtliche Details zu den neuen Produkten können ab sofort online eingesehen werden.

-->