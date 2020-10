Nuki Smart Lock 2.0: Weiße Version und Preissenkung

Nuki hat heute bekannt gegeben, dass man den Preis vom Smart Lock 2.0 senkt und es ab sofort für 199 Euro anbieten wird. Bisher lag der Preis bei 229 Euro und man wird auch den Preis der jeweiligen Bundles um 30 Euro senken, so Nuki.

Schaut man mal bei Idealo, dann sieht man, dass die meisten Shops bereits den neuen Preis eingepflegt haben. Es gab zwar auch immer mal wieder Aktionen für unter 200 Euro, aber das Nuki Smart Lock 2.0 ist dann doch recht preisstabil.

Nuki Smart Lock 2.0 in Weiß ist limitiert

Man hat auch mitgeteilt, dass es eine hohe Nachfrage nach der weißen Version gab, für die man sich anmelden konnte. Falls ihr das getan habt, wurdet ihr wohl schon informiert und könnt diese nun bestellen. Alle anderen werden das weiße Nuki Smart Lock 2.0 ab dem 19. Oktober (nächsten Montag) bestellen können.

Nuki spricht übrigens von einer „limitierten White Edition“, diese Version könnte also auch bald wieder ausverkauft sein. Der Preis liegt in diesem Fall jedoch auch bei 299 Euro. Wem die Farbe also nicht so wichtig ist, der dürfte einen Bogen um das weiße Smart Lock machen und die 100 Euro lieber anders investieren.

