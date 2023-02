Nuki verbessert den Auto Unlock

Der Auto Unlock ist eine nützliche Funktion des Nuki Smart Locks. Die automatische Türöffnung wird mit dem aktuellen Update der iOS-App auf Version 2023.2.1 verbessert.

Mit dem aktuellen Update der iOS-App lässt sich nun die Reaktion des Schlosses anpassen, sodass die Tür leicht oder stark verzögert öffnet. Kunden passen die Auto Unlock Funktion also im besten Fall so an, dass die Tür im gewünschten Moment öffnet.

Wie funktioniert Auto Unlock? Damit die Haustür sich bei Annäherung automatisch öffnet, nutzt Nuki sowohl Geoposition als auch Bluetooth. Um den Smart Lock-Standort zieht Nuki einen virtuellen Kreis mit 100 Meter Radius, den sogenannten Geofence. Wird diese unsichtbare Grenze von außen überschritten, fängt die Nuki App aktiv an, nach dem Bluetooth-Signal des Schlosses zu suchen.

Da Bluetooth eine vergleichsweise geringe praktische Reichweite von wenigen Metern hat, müssen sich Smartphone und Schloss recht nah kommen. Der Aufbau einer stabilen Verbindung zwischen Handy und Schloss löst die Türöffnung aus. Im Idealfall passiert dies genau dann, wenn die Besitzer direkt vor der Tür stehen.

Aber: Es kann vorkommen, dass die Bluetooth-Verbindung sehr früh zustande kommt und Nuki die Haustür zu früh öffnet. Solche Situationen sollen ab sofort der Vergangenheit angehören. User finden in den Auto-Unlock-Einstellungen den neuen Punkt „Auto Unlock Schnelligkeit“. Neben der Standardeinstellung lässt sich eine leichte oder sogar starke Verzögerung wählen.

Die Nuki App steht kostenlos im Apple App Store sowie im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Zum Nuki Store auf Amazon →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->