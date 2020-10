o2 my Home: Ein Festnetztarif für alle Technologien

Am 3. November 2020 startet o2 my Home. Dann bringt der Anbieter einen Tarif auf den Markt, der gleichermaßen für DSL, Kabel, Glasfaser und den mobilfunkbasierten o2 HomeSpot gilt.

Über die technische Infrastruktur ihres Festnetztarifs sollen sich o2-Kunden keine Gedanken machen. Die Verfügbarkeitsprüfung deckt alle vier Technologien ab. Auf dieser Basis spricht o2 eine Empfehlung für den Anschluss aus. Der 4G-/5G-Router wird dabei zum festen Bestandteil der neuen Tarife. Buchbar sind dann:

o2 my Home S mit bis zu 10 MBit/s. Für 24,99 Euro im Monat erhalten Kunden 100 GB.

o2 my Home M mit bis zu 50 MBit/s. Zum Preis von 29,99 Euro erhalten Kunden ein unlimitiertes monatliches Datenvolumen.

o2 my Home L für 34,99 Euro im Monat. Mit bis zu 100 MBit/s.

o2 my Home XL für 44,99 Euro mit bis zu 250 MBit/s

o2 my Home XXL bietet eine Surf-Geschwindigkeit bis zu 1 GBit/s. Für 59,99 Euro im Monat.

In allen o2 my Home Tarifen ist eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz enthalten. Alle o2 my Home Tarife sind auch in der Flex-Variante erhältlich. Damit müssen sich Kunden nicht für 24 Monate vertraglich binden. Neukunden, die sich für einen Laufzeitvertrag über 24 Monate entscheiden, erhalten in den ersten zwölf Vertragsmonaten jeweils 10 Euro Rabatt.

O2-Bestandskunden, die bereits ein o2-Produkt nutzen und zusätzlich einen o2 my Home Tarif abschließen, erhalten einen Kombi-Vorteil: Pro Monat gewährt ihnen o2 einen Preisnachlass von 10 Euro. Zum 3. November wird der o2 HomeSpot fester Bestandteil des neuen o2 Zuhause-Angebots. Der 4G- / 5G-Router, den wir bereits im Test hatten, liefert Internet über das o2 Mobilfunknetz.

