o2 my Prepaid M: Dauerhaft 15 GB Datenvolumen nutzen

O2 erhöht bei seinem o2 my Prepaid M das Datenvolumen auf 15 GB (statt 6,5 GB), während der Preis von 14,99 Euro bleibt.

Mit dieser Aktion erhalten o2 Neu- und Bestands­kunden mehr Datenvolumen und das dauerhaft. Denn es heißt: Sofern durchgängig ausreichend Guthaben vorhanden ist, können o2-Kunden die 15 GB Datenvolumen pro 4 Wochen Laufzeit auch über den Aktionszeitraum hinaus kontinuierlich nutzen.

Wie bei allen o2 my Prepaid Tarifen ab 9,99 Euro sind auch beim „Geburtstagstarif“ eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz enthalten. Das Datenvolumen der o2 my Prepaid Tarife ist jeweils für vier Wochen verfügbar. EU-Roaming ist enthalten.

Neukunden erhalten den Aktionstarif ab 25. Mai 2022 bis 5. September 2022.

