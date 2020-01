o2 vertreibt Google Pixel 3a, Pixel 4 und Pixel 4 XL

Die Google Pixel Modelle Pixel 3a, Pixel 4 und Pixel 4 XL erweitern in Kürze das Angebot bei o2. Ab dem 14. Januar 2020 können o2-Kunden die aktuellsten Google-Smartphone-Modelle online sowie in allen o2 Shops erwerben.

O2-Kunden können sich beim Erwerb der Pixel-Modelle wie üblich für eine Einmalzahlung entscheiden oder die Ratenzahlung ohne Zusatzkosten über o2 My Handy wählen. Bevor man zur Einmalzahlung greift, sollte man aber in jedem Fall einen Preisvergleich bemühen.

Google Pixel 3a

Das Mittelklasse-Modell Google Pixel 3a ist bei o2 für 397 Euro in den Farben Clearly White und Just Black erhältlich. Entscheiden sich Kunden beim Kauf für eine Ratenzahlung über o2 My Handy, bezahlen sie einmalig 1 Euro bei 24 Monaten Ratenlaufzeit und einer monatlichen Rate von 16,50 Euro.

Im Tarif o2 Free M zahlt man 29,99 Euro monatlich und eine Einmalzahlung von 49 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Google Pixel 4

Das Flaggschiff-Modell Google Pixel 4 ist ebenfalls in den Farben Clearly White und Just Black erhältlich. Kunden können das Smartphone bei direkter Bezahlung für einmalig 745 Euro oder über eine Ratenlaufzeit von 24 Monaten und einer Einmalzahlung von 1 Euro sowie monatlichen Raten von 31 Euro erwerben.

Im o2-Tarif Free M zahlen Kunden einmalig 1 Euro und bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten 49,99 Euro monatlich.

Google Pixel 4 XL

Die größere Version des Google Pixel 4, das Pixel 4 XL, ist in der Farbe Just Black für einmalig 901 Euro bei o2 erhältlich. Beim Kauf dieses Modells können sich o2 Kunden ebenfalls für die Ratenzahlung entscheiden: Bei einer Laufzeit von 24 Monaten zahlen Kunden nach einer Einmalzahlung von 1 Euro monatlich 37,50 Euro.

Und für 54,99 Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten und einer einmaligen Zahlung von 1 Euro erhalten Kunden auch das Pixel 4 XL in Kombination mit dem o2 Free M Tarif.

