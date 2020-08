Oceanhorn 2 für Nintendo Switch bestätigt

Die Entwickler von Oceanhorn 2 haben schon vor ein paar Wochen angedeutet, dass bald eine Version für die Nintendo Switch erscheinen wird. Gestern hat man diese offiziell bestätigt: Oceanhorn 2 für die Switch wird im Herbst erscheinen.

Aktuell ist Oceanhorn 2 exklusiv bei Apple Arcade erhältlich, aber vermutlich läuft der exklusive Deal im Herbst (und gut ein Jahr nach dem Release bei Apple) ab. Ein konkretes Datum wollten die Entwickler allerdings noch nicht mitteilen.



Was man ebenfalls noch nicht verraten wollte: Wie sieht es denn mit anderen Plattformen aus? Den ersten Teil gibt es mittlerweile immerhin für so ziemlich jede Plattform, also auch für Android und andere Konsolen. Ich denke, dass das bei Oceanhorn 2 auch passieren wird, aber die Switch derzeit am beliebtesten ist.

