Office-Lizenz für 15 Monate: Amazon reduziert Microsoft 365 Family

So vertreibt der Onlinehändler derzeit das Microsoft 365 Family Abonnement mit über einem Jahre Laufzeit für 6 Nutzer für exakt 51,99 Euro. Der benötigte Lizenzschlüssel erreicht den User nach Kauf unkompliziert per E-Mail. Im Rahmen der Aktion wird das Office-Abo zusammen mit NORTON 360 Deluxe angeboten, was zur Folge hat, dass es statt 12 Monate immerhin 15 Monate nutzbar ist.

Das Abo lässt sich unter Windows 10, macOS, iOS und Android einsetzen und bietet natürlich Zugriff auf die Office-Apps Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook sowie 1 TB OneDrive Cloud-Speicher je Nutzer.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

