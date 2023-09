Offiziell: Amazon Prime Video bekommt Werbung

Paukenschlag bei Amazon! Wie das Unternehmen soeben bestätigt hat, wird der Streamingdienst Prime Video bald Werbung verpasst bekommen.

In einem „Update zu Prime Video“ hat Amazon heute offiziell verkündet, dass Prime Video bereits Anfang des nächsten Jahres Werbeeinblendungen zwischen den Streaming-Inhalten erhalten wird. Außerdem will man eine neue Option für Werbefreiheit einführen. Das bedeutet also, wer das kostenpflichtige Prime-Abonnement nutzt, wird von der Werbung standardmäßig nicht verschont bleiben. So teilt Amazon mit:

Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter.

Dieser Schritt dürfte bei vielen Nutzern nicht auf Gegenliebe stoßen, auch wenn er bereits erwartet worden war. Amazon beschneidet mit diesem Vorgehen bereits den zweiten Mediendienst, für den die User bezahlen, nachdem man Amazon Prime Music quasi unbrauchbar gemacht hat. Auch die Einstellung der Amazon VISA wurde von zahlreichen Nutzern kritisch betrachtet.

Prime Video bekommt neue Werbefrei-Option

Für Prime-Mitglieder besteht laut Amazon „kein Handlungsbedarf“. Man könnte auch sagen, Amazon hofft nun erstmal, dass man nicht kündigt. Der aktuelle Preis für die Prime-Mitgliedschaft soll auch im Jahr 2024 unverändert bleiben. Man will allerdings auch eine neue werbefreie Option anbieten und den Preis für diese Option zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Für Prime-Mitglieder mit Sitz in den USA wird der Aufpreis 2,99 US-Dollar pro Monat betragen, damit haben wir eine grobe Orientierung, was uns erwarten wird. Live-Inhalte wie Sport sollen trotz der neuen Option weiterhin Werbung enthalten. Weiter heißt es dazu:

Wir werden Prime-Mitglieder mehrere Wochen vor der Einführung von Werbung per E-Mail benachrichtigen und darüber informieren wie sie, wenn sie möchten, die werbefreie Option wählen können.

Ich persönlich habe für die Entscheidung von Amazon keinerlei Verständnis. Es zeigt sich abermals, dass das Prime-Kundenbindungsprogramm Stück für Stück geschwächt wird und nicht mehr im Ansatz das darstellt, für das einmal gedacht war, nämlich die Kunden mit einem attraktiven Gesamtpaket zufriedenstellen und zu binden. Nach der miesen Nummer rund um Amazon Prime Music bin ich allerdings nicht wirklich überrascht, sondern einfach nur noch ein bisschen mehr wütend.

