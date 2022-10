Apple bringt wohl erst 2023 neue MacBooks

Nach den iPhones und der Apple Watch im September und den iPads im Oktober, rechnen viele sicher mit neuen Macs im November. Doch es hat wohl noch einen Grund, dass es kein zweites Event im Herbst gab, denn das wird noch dauern.

Neue MacBooks kommen erst 2023

Jedenfalls sollen die neuen MacBooks erst Anfang 2023 kommen, so Mark Gurman von Bloomberg und eine bekannte Quelle aus Südkorea namens „yeux1122“. Der Release steht wohl im ersten Quartal an, vermutlich in der ersten Märzhälfte.

Wir werden den Apple M2 Pro und Apple M2 Max also wohl erst 2023 bekommen und dann dürfte es auch den Apple M2 Ultra und Apple M2 Extrem geben. Eine Sache ist allerdings weiterhin offen: Der iMac mit 24 Zoll und der Mac Mini.

Die kommen beide noch mit dem Apple M1 und es wäre nicht ausgeschlossen, dass es da in diesem Monat eine kurze Pressemitteilung gibt, die den Schritt zum Apple M2 verspricht. Große Upgrades sind aber nicht mehr für 2022 bei Apple geplant.

Video: Die Kritik am Apple iPad wächst

