Olympus steigt aus Imaging-Geschäft aus

Olympus hat heute bekannt gegeben, dass man aus dem Imaging-Geschäft aussteigt. Das Unternehmen gibt an, dass man heute ein „Memorandum of Understanding“ über die Übertragung seines Imaging-Geschäfts an Japan Industrial Partners Inc. (JIP) unterzeichnet habe.

Durch die Ausgliederung an Japan Industrial Partners soll die Sparte „schlanker, effizienter und agiler“ werden. Es sei laut Olympus „der geeignetste Weg für das Imaging-Geschäft“, um „weiterhin einen Mehrwert für die Nutzer zu bieten“.

Viele dürfte dieser Schritt nicht wirklich überraschen und auf Twitter habe ich auch schon die Frage gesehen, welches Unternehmen als Nächstes mit so einem Schritt folgt. Der Smartphone-Markt hat den Kamera-Markt definitiv verändert.

