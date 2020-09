One UI 3: Samsung startet die Entwickler-Beta für Android 11

Samsung bestätigte vor ein paar Wochen die „Pre-Beta“ von One UI 3 und kurz nach dem Rollout von Android 11 für die Google-Smartphones, testet man die neue Version jetzt mit den Galaxy-Smartphones. Das Update wird aber noch dauern.

Zunächst sei erwähnt, dass es sich aktuell noch um eine Beta für Entwickler handelt, bei der Samsung prüft, ob ihr Entwickler seid. One UI 3 wurde bisher noch nicht von Samsung vorgestellt, das dürfte dann aber sicher auch bald folgen.

Android 11: Beta zunächst für S20-Modelle

One UI 3 basiert auf Android 11, die Beta gibt es aktuell aber nur für das Samsung Galaxy S20 (alle Modelle) und nur in Südkorea und den USA. Ich gehe mal davon aus, dass im Herbst eine öffentliche Beta-Phase in Deutschland starten wird.

Wir halten euch auf dem Laufenden und werden euch informieren, wenn One UI 3 vorgestellt wurde und falls es wieder eine öffentliche Beta bei uns in Deutschland geben wird, dann erfahrt ihr das natürlich auch in den kommenden Wochen.

