Samsung schickt One UI 3.0 in die Pre-Beta

Samsung will frühzeitig mit der Entwicklung von One UI 3 starten und schickt die neue Version daher schon jetzt in eine Pre-Beta. Diese Beta ist nicht für Nutzer, sondern nur für Entwickler gedacht. One UI ist die eigene Benutzeroberfläche von Samsung und Version 3.0 basiert bereits auf Android 11 von Google.

One UI 3.0: Beta später für Deutschland

Das Unternehmen hat eine eigene Seite für die Pre-Beta ins Leben gerufen, aber diese Version wird man nur in Südkorea und den USA testen können. Die Beta von One UI 3.0 soll dann laut Samsung aber auch in Deutschland verfügbar sein. Man testet Android 11 mit One UI 3.0 aktuell nur mit der S20-Reihe.

Samsung hat bisher allerdings noch keine Details bezüglich One UI 3.0 genannt, doch One UI 2.0 zeigte sich erst im Oktober 2019. Vielleicht sehen wir die neue Version mit Android 11 in diesem Jahr aber etwas früher. Wir werden das für euch beobachten und informieren, wenn es Details bezüglich One UI 3.0 gibt.

