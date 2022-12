One UI 5.1: Samsung testet neues Android-Update

Samsung hat bereits viele Smartphones mit One UI 5 versorgt, welche Android 13 als Basis nutzt. Die neue Oberfläche von Samsung könnte aber wieder Anfang des Jahres ein kleines Punkt-Update bekommen, denn One UI 5.1 wird jetzt getestet.

Die Neuerungen des Android-Updates sind noch nicht bekannt, wobei man davon ausgehen kann, dass Samsung den neuen Lockscreen weiter optimiert. Es dürfte aber eher ein Feinschliff sein, das große Update kommt dann sicher wieder mit Android 14 und One UI 6 im Herbst. Wann werden wir One UI 5.1 womöglich sehen?

Ein Punkt-Update kommt in der Regel mit einer neuen Galaxy S-Reihe, in diesem Fall wäre das also die S23-Reihe im Februar. Da Samsung die Updates mittlerweile aber sehr zügig verteilt, dürften die S22-Reihe und andere Highend-Modelle direkt im März versorgt werden. Wir halten euch dann natürlich hier auf dem Laufenden.

