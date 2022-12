Oppo bietet endlich eine gute Update-Politik

Samsung hat es als großes Vorbild vorgemacht und jetzt zieht die Konkurrenz so langsam mit. Auch bei Oppo gibt es ab 2023 für „ausgewählte Flaggschiffe“ vier großes Android-Updates und man garantiert fünf Jahre bei Sicherheitsupdates.

Damit haben wir schon gerechnet, denn OnePlus machte letzten Monat den Anfang und wird wohl mit dem OnePlus 11 starten. Bei Oppo dürfte es sich um die Find X6-Reihe handeln, wobei bei beiden Marken weiterhin ein Verkaufsverbot besteht.

Ich vermute aber, dass dieser Schritt nicht ganz freiwillig kommt und nicht nur die Strategie von Samsung verantwortlich ist. Die EU strebt nämlich bald eine Update-Pflicht an und ich habe mir schon gedacht, dass die Hersteller das vorher in Form einer Pressemitteilung verkünden. So kann man das immerhin besser vermarkten.

Weder OnePlus noch Oppo wurden bisher konkret, aber ich gehe mal davon aus, dass wir bei den 2023er-Modellen dann von Modell zu Modell erfahren, welche Geräte betroffen sind. Allerdings mache ich mir auch keine zu große Hoffnung, das wird zum Start sicher nur die ganz teuren Highend-Android-Flaggschiffe betreffen.

