One UI 6: Samsung wirbt für Update auf Android 14 und nennt erste Geräte

Samsung hat die Entwicklung von One UI 6 abgeschlossen und verteilt das große Update auf Android 14 seit gestern an erste Nutzer der Galaxy S23-Reihe. Viele von euch haben berichtet, dass Android 14 schon in Deutschland angeboten wird.

Bei Samsung geht man daher in die Offensive und wirbt in einem Blogeintrag mit ein paar neuen Funktionen für One UI 6. Wer etwas mehr wissen möchte, der kann auch auf der deutschen Seite von Samsung schauen, hier gibt es weitere Details.

One UI 6: Diese Samsung-Smartphones sind dabei

Im Blogeintrag verrät Samsung aber auch die ersten Geräte, die One UI 6 jetzt bekommen. Dazu gehört natürlich die Galaxy S23-Reihe, aber auch die Galaxy S22-Reihe, Galaxy S21-Reihe und Galaxy S20-Reihe sind laut Samsung dabei.

Die Note 20-Reihe bekommt Android 14 ebenfalls, man versorgt jedes Galaxy Flip-Modell und alle Galaxy Fold-Modelle ab dem Samsung Galaxy Z Fold 2. Das A53 und A54 nennt Samsung hier ebenfalls noch. War es das? Nein, ich denke nicht.

Es ist erst der Anfang für das große Update auf Android 14 und weitere Galaxy-Smartphones (und natürlich auch Tablets) werden sicher bald folgen. Viele sicher auch noch in diesem Jahr, einige (vor allem ältere) Modell aber dann erst 2024.

