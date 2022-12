Multi-SIM: Vodafone erweitert OneNumber

Eine Zusatzkarte zum Mobilfunkvertrag kennt man in der Regel als Multi-SIM. Bei Vodafone ist dies für Privat- und Geschäftskunden die OneNumber. Diese wird nun erweitert.

Ab sofort können Vodafone-Kunden über OneNumber bis zu zehn mobile Endgeräte mit einer Mobilfunk-Nummer nutzen. Eine weitere Neuerung: Gespräche können jetzt auch nahtlos von Gerät zu Gerät übergeben werden. Um einen laufenden Anruf beispielsweise von der Smartwatch auf das Smartphone zu übertragen, muss man auf dem Handy nichts weiter als den Code *53 wählen.

Verwaltung in der MeinVodafone-App

In der Vodafone-Kunden-App (MeinVodafone) können die User nun erstmals für die Hauptkarte und jede Zusatzkarte einen individuellen Gerätenamen eingetragen. Zudem sind alle SIM-Karten im Rahmen von Vodafone OneNumber einem Vertrag zugeordnet und damit auch in einer Rechnung ausgewiesen.

OneNumber für 5 Euro pro Monat

Die Vodafone OneNumber gibt es abhängig vom verwendeten Endgerät entweder als klassische SIM-Karte oder als eSIM. Für jede Vodafone OneNumber fallen für Privatkunden 5 Euro pro Monat an. In einem Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen sind es monatlich 10 Euro. Hinzu kommt bei jeder Buchung eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro.

Voraussetzung für die Nutzung der Vodafone OneNumber ist ein Black-, Red-, Smart-, Young oder GigaMobil-Tarif. In den Tarifen Smart Tech OneNumber, GigaMobil L/XL, GigaMobil Young L+/XL, Smart XL/XXL (ab 11.08.22), Red L/XL (ab 03.11.20), Young L+/XL (ab 08.02.21) ist eine zusätzliche OneNumber bereits entgeltfrei enthalten.

