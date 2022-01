OnePlus 10 Pro: Das sind die offiziellen Spezifikationen

Wisst ihr noch, als es kleine Teaser vor einem Smartphone-Launch gab und wir auf dem Event die Details bekamen? Dann gab es immer mehr gute Leaks und jetzt ist man so weit und teilt die Liste der Spezifikationen einfach vorab und offiziell.

OnePlus hat die CES 2022 in diesem Jahr nicht nur für erste Bilder und das Datum für China genutzt, heute gab es auch die Spezifikationen. Die meisten sind bereits bekannt (oder offensichtlich), aber für viele ist das vielleicht dennoch spannend.

Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem mir ein Chip oder der Kamerasensor egal geworden sind, wichtig ist das Erlebnis im Alltag. Das behauptet übrigens auch OnePlus, die sich in diesem Jahr sehr sicher sind und das daher einfach abhaken.

OnePlus 10 Pro Spezifikationen

OLED-Display mit 120 Hz (LTPO)

Snapdragon 8 Gen 1

LPDDR5 RAM (wohl 8 und 12 GB)

UFS 3.1 Speicher (wohl 128 und 256 GB)

Triple-Kamera (48 + 50 + 8 MP)

Frontkamera mit 32 MP

Akku mit 5000 mAh

80 Watt (Kabel) oder 50 Watt (Qi)

Stereo-Lautsprecher

Bluetooth 5.2

Android 12 mit OxygenOS 12

Das OnePlus 10 Pro ist 163 x 73,9 x 8,5 mm groß, was ziemlich genau dem 9 Pro entspricht, da dürfte man keinen Unterschied spüren. Bei der Kamera spricht man von der zweiten Generation mit Hasselblad, da sollte also mehr möglich sein.

Die genauen Angaben für RAM und Speicher haben wir nicht bekommen und die Preise gibt es natürlich auch noch nicht. Geht aber mal davon aus, dass das alles in etwa auf Vorjahresniveau sein wird. Abgesehen davon sind alle Details offiziell.

